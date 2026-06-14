V sobotu 13. júna sa v Hložanoch uskutočnil 54. ročník Folklórneho festivalu Tancuj, tancuj…, jedného z najvýznamnejších podujatí vojvodinských Slovákov v oblasti tradičnej kultúry. Festival aj tentoraz spojil milovníkov ľudovej piesne, tanca, hudby a tradičného odevu a na javisku Domu kultúry a v hložianskom amfiteátri sa predstavili desiatky účinkujúcich zo slovenských prostredí vo Vojvodine, ale aj hostia zo zahraničia.
V rámci festivalu sa predstavilo 19 tanečných skupín, zatiaľ čo na koncerte speváckych skupín a orchestrov vystúpilo 34 speváckych zoskupení a 6 ľudových orchestrov.
Odborné poroty rozhodli o laureátoch takto:
Tanečné skupiny
- cena: SKUS hrdinu Janka Čmelíka zo Starej Pazovy, Folklórny súbor Klasy
- cena: UKV KC Kysáč, mladšia skupina FS Vreteno
- cena: KUS Sládkovič z Boľoviec, tanečná skupina
Špeciálne ceny získali: tanečná skupina KUS Mladosť z Lugu, mládežnícka tanečná skupina KUS Zvolen z Kulpína, staršia tanečná skupina KOS Jednota z Hložian a tanečná skupina SKOS Detvan z Vojlovice.
Tradičný odev
Ceny za najlepšie prezentovaný tradičný odev získali Kultúrny kolektív Kovačica – Folklórny súbor Hruštička, SKUS hrdinu Janka Čmelíka zo Starej Pazovy – Folklórny súbor Klasy a KUS Sládkovič z Boľoviec.
Špeciálnu cenu za tradičný odev získala ženská spevácka skupina SKUS hrdinu Janka Čmelíka zo Starej Pazovy.
Spevácke skupiny
- cena: mužská spevácka skupina SKUS Pivnica
- cena: dievčenská spevácka skupina KUS Jána Kollára zo Selenče
- cena: ženská spevácka skupina KC Pavla Jozefa Šafárika z Nového Sadu
Špeciálne ceny získali: miešaná spevácka skupina SKOS Erdevík z Erdevíka, ženská spevácka skupina SKUS Pivnica z Pivnice, ženská spevácka skupina UKV KC Kysáč z Kysáča, ženská spevácka skupina Domu kultúry 3. októbra z Kovačice a ženská spevácka skupina SKOS Detvan z Vojlovice.
Ľudové orchestre
- cena: SKOS Detvan z Vojlovice
- cena: Dom kultúry 3. októbra z Kovačice
- cena: SKUS Pivnica z Pivnice
Špeciálnu cenu získal ľudový orchester KC Pavla Jozefa Šafárika z Nového Sadu.
Súčasťou festivalu bola aj revuálna časť programu, v ktorej vystúpili: KUS Tarasa Ševčenka z Đurđeva, KUS Stanka Paunovića z Pančeva a Folklórny súbor Kolečko zo Zürichu vo Švajčiarsku. Svojimi vystúpeniami obohatili festivalový večer a prispeli k jeho slávnostnej atmosfére.