1312 – pri Rozhanovciach (Slovensko) sa odohrala významná bitka medzi vojskami kráľa Karola I. Róberta a spojenými vojskami Omodejovcov a Matúša Čáka-Trenčianského, v ktorej zvíťazil Karol I. Róbert.
1389 – odohrala sa rozhodujúca bitka na Kosovom poli pri Prištine, keď turecké jednotky porazili vojsko srbských, chorvátskych a albánskych feudálov na čele s kniežaťom Lazarom, ktorého po bitke zavraždili. Srbsko sa stalo vazalom Osmanskej ríše a Turkom sa otvorila cesta do strednej Európy.
1520 – odsúdil pápež LEV X. bulou Exsurge Domine nemeckého reformátora Martina Luthera ako kacíra.
1902 – narodil sa v Očovej básnik, prozaik, publicista a prekladateľ Ján Rob Poničan, príslušník skupiny ľavicovo orientovaných intelektuálov a spoluzakladateľ DAV-u. Zomrel roku 1978.
1927 – narodil sa Hugo Pratt, taliansky kresliar, ktorý svetovú slávu získal komiksovým seriálom Corto Maltese. Zomrel roku 1995.
1954 – vo švajčiarskom Bazileji vznikla Európska futbalová únia (UEFA).
1977 – v Španielsku sa po 41 rokoch uskutočnili slobodné parlamentné voľby.
2006 – Srbsko uznalo nezávislosť Čiernej Hory.
2007 – Švajčiarsko otvorilo najdlhší pozemný železničný tunel na svete spájajúci sever a juh Európy, čím sa výrazne urýchlila preprava z Nemecka do Talianska. Tunel Lötschberg je dlhý 34,6 kilometra a stavali ho osem rokov.
2016 – zomrel herec Milorad Mandić-Manda.