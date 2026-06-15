Záverečná skúška pre žiakov ôsmeho ročníka základných škôl v Srbsku sa začala dnes a potrvá do 17. júna. V prvý deň ôsmaci v čase od 9.00 do 11.00 h píšu test zo srbského, respektíve materinského jazyka a literatúry.
V druhý deň v rovnakom čase čaká žiakov ôsmeho ročníka test z matematiky a 17. júna test z voliteľného predmetu, ktorý si sami vybrali – z biológie, geografie, dejepisu, fyziky alebo chémie.
Záverečná skúška pre žiakov ôsmeho ročníka sa bude realizovať podľa prísne definovaných postupov, ktoré zahŕňajú bezpečnú distribúciu, uchovávanie a kontrolu testov, ako aj jednotné pravidlá testovania platné na celom území Srbska, uvádza agentúra Tanjug.