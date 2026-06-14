Ani tento rok na Folklórnych slávnostiach pod Poľanou v Detve v sobotu 11. júla o 14.15 hod. pri jarmočnom javisku nebude chýbať škola dolnozemských tancov.
Slováci z Maďarska záujemcov naučia bráčok-verbunk a sarvašský čardáš, Slováci z Chorvátska tanec cigánka a friščardáš z Iloku, pokým sa lektori zo Srbska zamerajú na strofické tance z Hložian a párové tance zo Starej Pazovy.
„Aktivita je vhodná na to, aby ste sa zabavili a pri tom aj neformálnym spôsobom niečo nové z krajanskej kultúry naučili,“ odkazujú organizátori.
Lektormi sú Ondrej Častvan st., Anna Šandorová, Jaroslav Kriška a Ružena Červenská.