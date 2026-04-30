Žiaci a profesori ZŠ hrdinu Janka Čmelíka a Gymnázia Branka Radičevića v Starej Pazove maľujú stenu dvora v tejto základnej výchovno-vzdelávacej ustanovizni. S prácami na nástennej maľbe začali v utorok a ide o spoločnú akciu v rámci Týždňa spomienky a jednoty. Príjemné stretnutie aktérov podujatia podporuje kreativitu a spoluprácu medzi školami.
V školskom kalendári na rok 2025/2026 sa Týždeň spomienky a jednoty pripomína od 4. do 8. mája. Toto obdobie je venované vzdávaniu úcty nevinným obetiam tragédie, ktorá sa stala v roku 2023 v ZŠ Vladislava Ribnikara v Belehrade a v dedinách Dubonja a Malo Orašje. Pre prvomájové sviatky a nepriaznivé poveternostné podmienky začali s prácami na nástennej maľbe trochu skôr, než bolo plánované.
Motívy nástennej maľby so slovenskými a srbskými ľudovými odevmi, ktoré svedčia o multikulturalizme a vzájomnom spolunažívaní väčšinového národa s národnostnými menšinami, najmä so Slovákmi v Starej Pazove, navrhli Libuša Simendićová, profesorka zemepisu v obidvoch školách, ktorá sa najviac pričinila o celkovú organizáciu viacdňovej akcie, Daniela Đurićová, profesorka výtvarného umenia v gymnáziu, a žiaci menovaných škôl.
Všetkým nadaným a usilovným žiakom a profesorkám sa práca darí, lebo do nej vkladajú veľa námahy, umeleckých nápadov a spolupatričnosti. Podobná akcia sa konala pred pár rokmi, keď časť nástennej maľby bola inšpirovaná detskou rozprávkou, kým teraz v dobre začatej práci iba pokračujú s novými témami.