1308 – zavraždený bol rímsko-nemecký kráľ Albrecht I. Habsburský.
1707 – pripojením Škótskeho kráľovstva k Anglickému kráľovstvu vznikla Veľká Británia.
1778 – v Sombore bola založená Norma – prvá učiteľská škola v Srbsku.
1784 – uhorský kráľ Jozef II. vydal nariadenie o sčítaní ľudu. Bolo to prvé sčítanie obyvateľstva v Uhorsku.
1889 – ustanovujúci kongres 2. Internacionály v Paríži prijal uznesenie o Dni medzinárodnej solidarity pracujúcich, na pamiatku štrajku robotníkov v americkom Chicagu z roku 1886, keď piatich účastníkov nepokojov popravili a troch odsúdili na 15 rokov väzenia. Sviatok práce sa oslavuje od roku 1890.
1894 – v Srbsku sa po prvýkrát organizovane oslávil Medzinárodný sviatok práce.
1904 – zomrel český hudobný skladateľ Antonín Dvořák.
1909 – v Bratislave splynuli Slovenské robotnícke noviny a Napred do Robotníckych novín, ktoré začali vychádzať ako týždenník.
1924 – fyzik Michail Pupin dostal Pulitzerovu cenu.
1936 – v dedine Zabrežje pri Obrenovci vyšli prvé srbské dedinské noviny Zabreške novine.
1945 – zomrel Josef Goebbels, nemecký politik, minister školstva a propagandy, nacistický teoretik, vojnový zločinec.
1949 – rádio Titograd začal vysielať svoj program.
1999 – NATO ostreľoval autobus spoločnosti Niš Ekspres, pričom zahynulo 60 a zranených bolo 13 osôb.
2004 – Slovensko, Česko, Maďarsko, Poľsko, Slovinsko, Estónsko, Litva, Lotyšsko, Malta a Cyprus sa stali plnoprávnymi členmi EÚ.