121 – narodil sa rímsky cisár a filozof Marcus Antonius Aurelius.
1573 – narodila sa francúzska kráľovná talianskeho pôvodu Marie de‘ Medici.
1607 – kapitán John Smith priviedol prvých kolonistov na Cape Henry vo Virgínii, aby založili prvé trvalé britské osídlenie v Spojených štátoch.
1828 – Rusko vyhlásilo vojnu Turecku a podporilo grécky boj za nezávislosť.
1872 – narodila sa spisovateľka Ľudmila Podjavorinská (vlastným menom Riznerová), známa hlavne ako autorka kníh pre deti.
1910 – narodil sa spisovateľ Mehmed-Meša Selimović, člen Srbskej akadémie vied a umení, jeden z najväčších srbských spisovateľov 20. storočia.
1964 – Tanganika a Zanzibar založili Zjednotenú republiku Tanganika a Zanzibar, ktorá bola 29. októbra 1964 premenovaná na Tanzániu.
1986 – v centrálnej ukrajinskej jadrovej elektrárni v Černobyle došlo k výbuchu štvrtého bloku reaktora a k následnému požiaru.
1994 – v Južnej Afrike sa začali prvé voľby, ktorých sa zúčastnili všetci občania bez ohľadu na pôvod alebo rasu.
1999 – NATO lietadlá celkom zbúrali Žeželjov most. Nový Sad tak zostal bez posledného z troch mostov na Dunaji. Monumentálny most, životné dielo architekta Branka Žeželja, bol otvorený v októbri 1961.