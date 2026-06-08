632 – v Medine zomrel moslimský prorok Mohamed a jeho nástupcom (a prvým kalifom) sa stal Abú Bakr as-Siddík, čím sa začalo obdobie rášidského kalifátu.
1593 – narodil sa v Szerencsi (Maďarsko) vodca protihabsburského stavovského povstania a sedmohradské knieža Juraj I. Rákoci, najbohatší uhorský protestantský magnát.
1600 – lekár slovenského pôvodu Ján Jessenius uskutočnil v Prahe prvú verejnú pitvu ľudského tela v Čechách.
1810 – narodil sa nemecký hudobný skladateľ, predstaviteľ romantizmu Robert Schumann.
1867 – korunovali cisára Františka Jozefa I. za uhorského kráľa a jeho manželku Alžbetu za uhorskú kráľovnú.
1943 – zomrel srbský matematik Mihajlo Petrović, známy ako Mika Alas, zakladateľ Belehradskej matematickej školy, profesor Belehradskej univerzity, člen Srbskej kráľovskej akadémie a viacerých zahraničných akadémií.
1949 – v Londýne vyšiel antiutopický román Georgea Orwella 1984.
1972 – fotograf agentúry Associated Press Nick Ut zachytil vietnamské dievča utekajúce z dediny zasiahnutej napalmovým útokom. Šokujúca fotografia deväťročnej Phan Thị Kim obletela svet a stala sa jedným zo symbolov hrôz vojny vo Vietname. Jeho autorovi bola udelená Pulitzerova cena.
1991 – oficiálne bolo oznámené, že vo vojne v Perzskom zálive zahynulo 100 000 Iračanov a 203 vojakov medzinárodných síl, z toho 144 Američanov.
2008 – zomrel svetoznámy rómsky hudobník z Nišu Šaban Bajramović.
2012 – Vuk Jeremić, dlhoročný minister zahraničných vecí Srbska, bol v roku 2012 zvolený za predsedu Valného zhromaždenia OSN.