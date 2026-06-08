Podujatie Čaro višieň ako tradičné hody v Silbaši miestne spolkárky aj tohto roku zorganizovali s cieľom propagovať dedinu, ovocinárstvo a najmä pestovanie višní. V sobotu 6. júna zaznelo v Poľovníckom dome v Silbaši už po 15-krát a prilákalo množstvo návštevníkov. V postate je to azda aj jediné tunajšie podujatie, ktoré prerástlo lokálny rámec. Tieto hody sú svojráznou dedinskou oslavou, na ktorej sa zoskupia nielen domáci, ale aj cezpoľní hostia. Stredobodom pozornosti sú, samozrejme, produkty, v ktorých dominuje višňa.
Čaro višieň založil Aktív žien v Silbaši v roku 2009. Organizoval ho nepretržite, kým nenastala pandemická odmlka, po ktorej v ňom opäť pokračovali. Dodnes je to ich pravidelná činnosť, na ktorú sú silbašské ženy hrdé.
Príchod hostí bol naplánovaný na 17. hodinu, pričom sa očakávala účasť desiatich spolkov žien, z ktorých každý mal mať zastúpenie v podobe piatich členiek. Prvá časť podujatia – kultúrny program – sa konala pod letným prístreškom na dvore Poľovníckeho domu. Program otvorila predsedníčka silbašských žien Anna Lomenová, ktorá privítala vzácnych hostí, hostky z iných prostredí a všetkých návštevníkov. V mene miestnej samosprávy sa prítomným prihovoril aj Milan Kraguljac. V programe zaspievala spevácka skupina Aktívu žien Silbaš. Svojím spevom, tancom, recitáciami a scénkou prispeli k bohatšej náplni programu aj škôlkari a deti zo Základnej školy bratov Novakovcov, ktorý si so svojimi učiteľmi predtým nacvičili a predstavili sa v slovenskom, srbskom a rómskom jazyku. Program obohatili aj predstaviteľky hosťujúcich spolkov, ktoré zarecitovali básne alebo predniesli veselé príbehy zo života na dobrú náladu. Poctiť sviatok Silbašanov prišli aj ženy z Bajše, Báčskeho Petrovca, Hložian, Kulpína, Kysáča, Lalite, Lugu, Pivnice, Selenče a k medzinárodnému rázu dopomohli aj hostky z Iloka v Chorvátsku.
Počas programu spolkárky prezentovali vlastnú činnosť. Nechýbali ani rôzne výrobky z višieň: koláče, kompóty, lekváre, likéry či šťavy, na ktorých si prítomní mohli pochutnať. Šikovné ženy týmto spôsobom chránia pred zabudnutím recepty starých mám.
Po skončení programu v sieni Poľovníckeho domu pokračovali spoločenskou časťou pri hudbe, tombole a spoločnej večeri, kde sa spolkárky zabávali.
Aktív žien sídli v budove Domu kultúry, ale ten je, žiaľ, nateraz nefunkčný. Predsedníčka Aktívu žien Anna Lomenová sa nám trochu posťažovala, že členiek je stále menej a sú čoraz staršie, ale predsa sa nevzdávajú. Pravidelne sa stretávajú a pritom si zaspievajú, bavia sa pri ručných prácach, vyšívajú a chodievajú všade, kam ich pozvú. Naposledy boli v Laliti na krojovej zábave. Okrem ústredného programu Čaro višieň členky aktívu v januári zorganizovali priadky a v nastávajúcich dňoch sa zúčastnia na Ovca feste a tam budú pripravovať pampúchy. Aby mohli čím nehatenejšie pracovať, Silbašanky vypracovávajú aj projekty, ktoré im vskutku pomáhajú byť aktívne a tým si zabezpečujú nevyhnutné prostriedky na činnosť a zviditeľnenie vlastného prostredia nielen v bližšom, ale i širšom okolí.
Aj touto cestou treba pochváliť úsilie žien, ktoré povzbudili a rozhýbali Silbašanov k akcii. Je totiž dôležité, aby sa verejnosť dozvedela o bohatstve a hodnotách tohto prostredia. Z potlesku publika bolo vidno, že toto prostredie je žiadostivé takýchto a podobných programov. Hŕstka žien sa spoločnými silami činí, chráni ho pred zánikom a zároveň pestuje slovenskú a srbskú národnú identitu.