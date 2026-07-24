Trojdňové oslavy Kulpína sa začínajú dnes 24. júla, a to podujatím ZŠR Smuđ z Kulpína, ktoré v areáli rybárskej chatky usporiada rybársku zábavu so živou hudbou.
Združenie športových rybárov Smuđ bude pri tej príležitosti ponúkať na predaj aj rybacie špeciality: rybaciu polievku a smaženú rybu. Na dobrú náladu bude hrať skupina Domino band.
V sobotu 25. júla od 7.00 hod. do 12.00 hod. kulpínski rybári usporiadajú tradičnú súťaž pionierov v športovom rybolove na kanáli vedľa rybárskej chatky. Najúspešnejší dostanú zaslúžené odmeny.