V rámci implementácie Lokálneho plánu spravovania odpadom Obce Báčsky Petrovec na obdobie rokov 2023 – 2032 zorganizované v rámci programu Európskej únie URBACT Pioneers Accelerator sa uskutočnilo viacero aktivít aj na pôde tejto lokálnej samosprávy. Najprv v polovici marca bolo stretnutie zainteresovaných strán organizované v Základnej škole Jána Čajaka Báčsky Petrovec, a potom aj na petrovskom gymnáziu.
Ďalšie stretnutie bolo v polovici júla, keď zorganizovali prednášku o kompostovaní v miestnostiach Turistickej organizácie Obce Báčsky Petrovec. Vtedy záujemcov oboznámili so základmi tohto prírodného procesu, naučili ich, ktoré vrstvy organického odpadu možno využiť a ako s vlastným kompostom prispejeme k zachovaniu prírody a spoločnosti v Báčskom Petrovci.
Teraz v uplynulých dňoch naposledy prihláseným záujemcom v Báčskom Petrovci rozdelili aj kompostéry, ktoré tiež zadovážili v rámci tohto projektu. Pre občanov celej Báčskopetrovskej obce zabezpečili zo 50 kompletov.