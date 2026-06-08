V Kysáči prebiehajú práce na úprave krajníc vozovky v Masarykovej ulici. Vedenie Miestneho spoločenstva Kysáč preto apeluje na majiteľov poľnohospodárskej mechanizácie, prívesných strojov a vozidiel, ako aj uskladneného stavebného materiálu či iných predmetov, ktoré by mohli prekážať pracovníkom VKP Put vo výkone prác, aby ich vzdialili z okolia cesty.
Práce budú prebiehať postupne. Hneď po dokončení Masarykovej ulice v pláne majú pokračovať v úprave krajníc v ďalších uliciach. Informácie o tom, v ktorej ulici sa nasledovne práce budú vykonávať, budú včas oznámené prostredníctvom oficiálnych informačných prostriedkov.
Zdroj: Miestne spoločenstvo Kysáč