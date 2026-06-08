Za nami je aj druhý tenisový Grand Slam sezóny – Roland Garros v Paríži. Nemecký tenista Alexander Zverev sa konečne dočkal svojho premiérového grandslamového titulu.
Na parížskej antuke ovládol finále druhého podujatia Veľkej štvorky, kde v päťsetovej dráme zdolal Taliana Flavia Cobolliho. Z metropoly Francúzska odchádza s peknou finančnou odmenou a dvetisíc bodmi do svetového rebríčka, vďaka čomu si pevne ustrážil pozíciu svetovej trojky. Cobolli sa napriek finálovému neúspechu premiérovo v kariére prebojoval do elitnej svetovej desiatky. Pred štartom turnaja okupoval 14. miesto, no v aktuálnom vydaní rebríčka mu už patrí 10. pozícia.
Na turnaji chýbal Carlos Alcaraz, víťaz posledných dvoch podujatí, ktorý ešte pred začiatkom musel ustúpiť pre zranenie.
Zverev premenil na titul svoj štvrtý pokus vo finále podujatí Veľkej štvorky. V Paríži hral o trofej už v roku 2024, vtedy však podľahol práve Španielovi Carlosovi Alcarazovi.
Absencia šampióna predchádzajúcich dvoch ročníkov spolu s predčasným koncom najvyššie nasadeného Taliana Jannika Sinnera pre zdravotné problémy hrali nemeckému hráčovi do karát.
Zverev stratil pred bránami finále len dva sety – jeden v treťom kole s domácim Quentinom Halysom a v semifinále si poradil s Čechom Jakubom Menšíkom 3 : 1.
Talian Cobolli prešiel do finále s identickou bilanciou dvoch stratených setov. Pred jeho životným zápasom mu navyše ušetril sily krajan Matteo Arnaldi, ktorý pred ich semifinále z turnaja odstúpil, tiež pre zranenie.
Zverev sa stal v otvorenej ére iba tretím Nemcom s grandslamovým titulom na konte. V minulosti tento úspech dosiahli len Michael Stich (Wimbledon 1991) a šesťnásobný šampión Boris Becker (trikrát Wimbledon, dvakrát Australian Open, raz US Open).
Zaujímavosťou je, že svojou 82. účasťou na turnajoch veľkej štvorky Novak Đoković vytvoril rekord v celkovom počte štartov v hlavnej súťaži na grandslamových podujatiach. Noleho prehra s Joãom Fonsecom v treťom kole znamenala len druhý prípad v histórii (po Roland Garros 2010), keď prehral grandslamový zápas napriek tomu, že viedol 2 : 0 na sety a zároveň to bolo prvýkrát od roku 2009, že sa mu na French Open nepodarilo postúpiť do štvrťfinále.
Félix Auger-Aliassime sa stal prvým kanadským hráčom, ktorý dosiahol štvrťfinále na všetkých štyroch grandslamových turnajoch a prvýkrát v otvorenej ére sa stalo, že traja talianski tenisti postúpili do štvrťfinále na tom istom grandslamovom podujatí.
Matteo Berrettini, ktorému patrila 105. priečka, bol najnižšie postaveným štvrťfinalistom na French Open od čias Igora Andrejeva v roku 2007.
Tento turnaj bol zároveň posledným predstavením na French Open pre šampióna z roku 2015, trojnásobného grandslamového víťaza a bývalú svetovú trojku Stana Wawrinku, ako aj pre bývalú svetovú šestku Gaëla Monfilsa.
V ženskej konkurencii sa premiérovej trofeje dočkala Ruska Mirra Andrejevová
Ženskú dvojhru na Roland Garros si podmanila ruská tenistka Mirra Andrejevová, pre ktorú ide o premiérový grandslamový titul v kariére. V sobotňajšom parížskom finále zdolala poľskú kvalifikantku Maju Chwalinskú výsledkom 6 : 3, 6 : 2. Tento úspech posunul Andrejevovú na aktuálne šieste miesto rebríčka WTA.
Chwalinská napriek finálovej prehre zaznamenala na Roland Garrose svoj životný úspech, čo sa odrazí aj v rankingu WTA, kde poskočí zo 114. na 21. pozíciu. Jedinou tenistkou v histórii, ktorá dokázala z kvalifikácie dokráčať až k trofeji, tak zostáva Britka Emma Raducanuová na US Open 2021.
Po Roland Garrose sa sezóna postupne preorientuje na trávnaté podlahy a táto časť, ako aj obvykle, vyvrcholí Wimbledonom.