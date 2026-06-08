Pod sloganom Lagano prichádza Novosadský džezový festival tento rok pred publikum s novým konceptom, pričom rozvíja špičkovú džezovú kultúru a autentický rytmus života v Novom Sade.
Festival, ktorý sa nezadržateľne blíži k svojmu tridsiatemu výročiu, prekračuje rámec štandardných koncertných formátov. Počas viac ako 35 hodín sa tak samotné srdce mesta premení na nový, jedinečný novosadský džezový zážitok, uvádzajú organizátori v oznámení.
Od 3. do 5. júla sa predstaví viac ako 80 interpretov z ôsmich krajín – od svetoznámych mien až po vychádzajúce mladé hviezdy. Program obohatia aj sprievodné podujatia, ktoré dotvoria celkovú džezovú atmosféru, pričom medzi nimi vyniká najmä spomienka na sté výročie narodenia legendárneho džezmana Milesa Davisa.