V pondelok 8. júna sa v Kultúrnom centre v Kysáči konala spomienková rozlúčka so zosnulou riaditeľkou Základnej školy Ľudovíta Štúra Ľudmilou Kozovou (10. 4. 1968 – 30. 5. 2026). Rodina, príbuzní, kolegovia, priatelia a spolupracovníci zosnulej sa zhromaždili vo veľkej sále KC Kysáč, aby vzdali hold a uctili si jej pamiatku.
Pred samotnou rozlúčkou, ako aj v jej záverečnej časti, mali prítomní možnosť zapísať sa do kondolenčnej knihy. Učiteľka a kolegyňa zosnulej Anna Legíňová v mene kolektívu školy adresovala rodine a príbuzným slová sústrasti a vyzvala prítomných, aby si pamiatku zosnulej riaditeľky uctili minútou ticha. Následne priblížila životopis Ľ. Kozovej. Spevokol cirkevného zboru v Kysáči pod taktovkou Ľudmily Berediovej-Stupavskej zaspieval príležitostné piesne a na husliach hrala Lucia Stajićová. Na záver kondolenčného stretnutia Anna Legíňová predniesla príležitostnú báseň a prítomní si pozreli video spomienku venovanú zosnulej riaditeľke.