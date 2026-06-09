Včera bol v Novom Sade slávnostne otvorený 53. ročník Medzinárodného festivalu alternatívneho a nového divadla – INFANT. Otvorenie sa uskutočnilo na Veľkej scéne Novosadského divadla (Újvidéki Színház) a festival odštartoval predstavením Pani Einsteinová v podaní divadla Teatro de Fondo z Madridu.
Otvorenia sa zúčastnila aj členka Mestskej rady pre kultúru Maja Čeremidžićová-Šainovićová. Zdôraznila, že je tento festival už po desaťročia dôležitou súčasťou divadelného života v Novom Sade a podľa jej mienky ho výnimočným robí práve to, že prináša predstavenia, aké na bežných repertoároch publikum nemá možnosť často vidieť.
„Každý rok tu môžeme sledovať, ako vyzerá súčasné divadlo v regióne a v Európe. Myslím si, že to je najväčšia hodnota tohto festivalu, keďže publiku umožňuje priame stretnutie s novými javiskovými formami. Mesto Nový Sad bude festival INFANT aj naďalej podporovať, pretože udržiava živý kontakt medzi divákom a súčasným divadlom, čo je dôležité tak pre samotných umelcov, ako aj pre rozvoj publika,“ zdôraznila Čeremidžićová-Šainovićová.
Tohtoročný INFANT trvá od 8. do 13. júna a vo svojom programe spája predstavenia zo Srbska, Španielska, Slovinska, Maďarska a Čiernej Hory. Počas šiestich festivalových dní bude mať publikum možnosť zhliadnuť rôzne podoby súčasného divadla – od klasickejšej drámy až po experimentálne a pohybové divadelné prejavy. Podrobné informácie o programe sú dostupné na webovej stránke festivalu.