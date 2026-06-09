Premiér Srbska Đuro Macut včera predsedal zasadnutiu Rady pre koordináciu aktivít a opatrení pre rast hrubého domáceho produktu (HDP), na ktorom bolo oznámené, že tempo rastu HDP v prvom štvrťroku bolo 3,2 percenta.
Podľa tohto parametra je pred Srbskom len niekoľko krajín v Európe, odznelo na zasadnutí, na ktorom sa diskutovalo o výsledkoch hospodárskeho vývoja v prvom štvrťroku tohto roka a aktivitách zameraných na zachovanie hospodárskej stability a stimuláciu ďalšieho rastu.
Pozitívne výsledky v prvom štvrťroku, ako bolo uvedené, boli zaznamenané v oblastiach cestovného ruchu, stavebníctva a zahraničného obchodu.
Na zasadnutí Rady sa tiež zdôraznilo, že miera inflácie v tomto období bola 3,5 percenta, čo sa blíži k priemeru eurozóny.
Macut vyzdvihol dôležitosť pokračovania priameho dialógu so spoločnosťami, ktoré najviac prispievajú k rastu HDP, s cieľom prekonať výzvy na domácom a medzinárodnom trhu s podporou vlády Srbska.