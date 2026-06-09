V apríli tohto roku Knižnica Štefana Homolu v Báčskom Petrovci zverejnila výtvarný súbeh pomenovaný Je zo mňa umelec. Zameraný bol na práce predškolákov a žiakov prvého až tretieho ročníka základnej školy. Včera podvečer v petrovskej knižnici vyhodnotili práce tohto súbehu. Z najkrajších a najtrefnejších výtvarných prác inštalovali výstavu a najúspešnejším autorom udelili primerané odmeny.
Vesna Valihorová-Filipovićová, riaditeľka Knižnice Štefana Homolu, na domácej pôde privítala odmenených žiakov, ich rodičov a učiteľov. Najprv bol krátky umelecký program, v rámci ktorého sa hrou na husliach pričinila žiačka Viktória Rojková a svoje zručnosti v skladaní Rubikovej kocky ukázal nadaný speedcuber gymnazista Matej Marčok.
Žiakom potom odovzdali ocenenia. Udeľovali diplomy, špeciálne ceny alebo ďakovné listy, podľa hodnotenia poroty, ktorú tvorili predsedníčka Daniela Marková a členky Anna Séčová-Pintírová a Olina Dorčová.
„Téma súťaže poskytla deťom veľký priestor na vlastné vyjadrenie, a preto sa k nám dostali práce plné rozmanitých nápadov, farieb, príbehov a pohľadov na svet. Pri ich hodnotení sme si opäť uvedomili, aký bohatý a neopakovateľný je detský svet. V tomto veku ešte deti vnímajú svet bez predsudkov a obmedzení, s otvorenosťou, zvedavosťou a nekonečnou fantáziou. Na papier prenášajú svoje myšlienky a pocity úprimne a autenticky, a práve preto má každá práca svoju osobitú hodnotu. Práve táto jedinečnosť spôsobila, že rozhodovanie nebolo vôbec jednoduché. Každá práca v sebe niesla niečo výnimočné – originálny nápad, zaujímavé farebné riešenie, osobitý pohľad na svet alebo odvážne využitie výtvarnej techniky. Preto sme sa rozhodli udeliť viac ocenení, než býva zvykom. Nebolo to preto, že by sme nevedeli vybrať víťazov, ale preto, že sme chceli oceniť čo najviac detí, ktoré do svojich prác vložili kus svojej fantázie, radosti a tvorivosti. Verím, že všetky deti môžeme považovať za malých umelcov. Každé z nich má schopnosť vidieť svet vlastnými očami a vyjadriť ho spôsobom, ktorý je jedinečný a neopakovateľný. To, akou cestou sa ich talent bude ďalej rozvíjať, ukáže až čas, no dnes si zaslúžia naše uznanie všetci, ktorí sa odvážili tvoriť a podeliť sa s nami o svoj svet,” uviedla Daniela Marková.
V prvej kategórii – mladšie deti a predškoláci dve rovnoprávne prvé miesta získali Emil Grňa z Petrovca a Ena Bélová z Pivnice, dve druhé miesta Daria Stojanovićová z Petrovca a Hana Komlošiová z Aradáča a dve tretie miesta Denis Kolár z Kulpína a Adelina Stanivuková z Petrovca. Špeciálne ceny sa porota rozhodla udeliť štyrom deťom: Une Andrejićovej, Eme Víziovej a Michaele Menďanovej z Petrovca a Lukovi Matoševićovi z Aradáča.
V kategórii školákov od 1. po 3. ročník rozhodnuté je, že prvé miesta v tejto kategórii obsadili David Kolár z Kulpína a Maja Vicianová z Petrovca, druhé miesto patrí Ele Valovej z Hložian a Andrejovi Necićovi z Kulpína a na treťom mieste sú až traja žiaci: Ines Valentíková z Pivnice, Nina Matkovićová z Maglića a Leon Pucovský z Kulpína. V tejto kategórii sa rozhodli udeliť Cenu Poroty Urošovi Ponjevićovi z Maglića. Cenu knižnice získala Lenka Lačoková a Cenu riaditeľky Sofia Síčová, obe z Kulpína.
Na záver ďakovné diplomy odovzdali aj zúčastneným predškolským ustanovizniam v Petrovci, Pivnici a Aradáči a základným školám v Báčskom Petrovci, Hložanoch, Kulpíne a Maglići.