Poľovnícky spolok Bažant z Pivnice aj tento rok organizuje tradičné podujatie Lovecký kotlík, ktoré sa uskutoční v nedeľu 28. júna v priestoroch Poľovníckeho domu v Pivnici. Program sa začne o 9. hodine súťažou vo varení loveckého kotlíka.
Súťažné družstvo môže pozostávať z ôsmich členov. Organizátori zabezpečia 3,5 kilogramu mäsa z diviny, zatiaľ čo súťažiaci si prinesú vlastné vybavenie na varenie, ako sú kotlík, horák či naberačka. Účastnícky poplatok predstavuje 7 000 dinárov. Na najúspešnejších kuchárov, ako aj na ostatných účastníkov, čakajú odmeny.
Od 12. hodiny si budú môcť návštevníci pochutnať na srnčom paprikáši, ktorý sa bude predávať na porcie. Cena jednej porcie je 600 dinárov, pričom organizátori upozorňujú, že rezervácia porcií je povinná.
Prihlášky do súťaže a rezervácie porcií prijímajú organizátori do 26. júna. Súčasťou podujatia bude aj živá hudba, ktorá sa postará o príjemnú atmosféru.
Bližšie informácie možno získať na telefónnych číslach 069/294-3848 (Stefan) a 069/279-5287 (Zdenko).