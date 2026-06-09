Prezident Srbska Aleksandar Vučić dnes po stretnutí s prezidentom Angoly Joãom Manuelom Gonçalvesom Lourençom vyhlásil, že ekonomické vzťahy by mali nasledovať tie politické, a vyjadril presvedčenie, že dnes podpísané dohody výrazne prispejú k budúcej spolupráci.
„S našou doterajšou hospodárskou spoluprácou nie sme dostatočne spokojní a veríme, že môžeme veľa vecí zmeniť. V Angole už existujú investície srbských spoločností, no veríme, že ich bude oveľa viac,“ povedal prezident Vučić. Uviedol tiež, že podpísané dokumenty majú mimoriadny význam, pričom vyzdvihol najmä dve dohody – o zamedzení dvojitého zdanenia a o podpore subvencií a investícií v Srbsku aj v Angole. „Verím, že tieto dohody, ale aj memorandá podpísané s ostatnými ministerstvami, Rozvojovou agentúrou, ako aj s našimi verejnými a súkromnými podnikmi, môžu predstavovať významný prínos pre budúcu spoluprácu,“ zdôraznil.
Spomenul, že s prezidentom Lourençom hovorili aj o spolupráci v oblasti poľnohospodárstva. Poukázal na to, že Angola disponuje piatimi miliónmi hektárov ornej pôdy a mohla by sa stať akousi „Brazíliou“ nielen pre subsaharskú, ale pre celú Afriku. „Verím, že naše inštitúty a odborníci – od Inštitútu pre osivá až po BioSens a všetky ostatné – dokážu rôznymi spôsobmi pomôcť ďalšiemu a zrýchlenému rozvoju Angoly. Keď hovoríme o investovaní, máme na mysli investície našich spoločností v Angole, no rovnako aj otvorenie nielen nášho trhu, ale celej našej krajiny pre príchod všetkých investorov, súkromných aj štátnych, z Angoly,“ povedal Vučić.
Dodal, že témami rozhovorov boli aj ďalšie oblasti spoločenského života, spolupráca v oblasti ekológie, budovanie dopravnej siete, ako aj kooperácia vo vojenskom priemysle. „Som veľmi rád, že zajtra dopoludnia bude mať prezident Lourenço príležitosť navštíviť Vojensko-technický inštitút (VTI) a osobne sa presvedčiť, na akej pokročilej úrovni je naša technológia a čo všetko dokáže Srbsko dnes samo vyrobiť,“ podotkol Vučić.
Podľa jeho slov s angolským prezidentom hovorili aj o využití umelej inteligencie, moderných technológií, softvéru a o spolupráci v oblasti pokročilých a inovatívnych technológií. Vyjadril presvedčenie, že Srbsko a Angola môžu aj v tejto sfére dosiahnuť v budúcnosti pokrok. Poznamenal, že mimoriadny význam má aj prerokovaná spolupráca v oblasti zdravotníctva a farmácie.
Prezident Lourenço vyjadril spokojnosť s výsledkami návštevy, hoci v tom čase trvala ešte len niekoľko hodín, a podotkol, že jej plody sú viditeľné už teraz. „V mene svojom i v mene ľudu Angoly mi dovoľte poďakovať sa vám za vyznamenanie, ktoré som dostal, a to za najvyššie štátne vyznamenanie, aké Srbsko udeľuje cudzím štátnym príslušníkom. Je to skutočne uznanie nie mne ako jednotlivcovi, ale Angole a jej ľudu,“ uviedol Lourenço po tom, čo mu prezident Aleksandar Vučić na slávnostnom ceremoniáli odovzdal Rad Srbskej republiky na stuhe.