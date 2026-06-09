Ministerka baníctva a energetiky Dubravka Đedovićová-Handanovićová dnes vyhlásila, že rozhovory týkajúce sa spoločnosti NIS dobre napredujú a že veľká časť otázok je už uzavretá, avšak v tejto chvíli je najdôležitejšie, aby sa dokončili rokovania medzi predávajúcim a kupujúcim.
Ocenila, že štát musí v oblasti energetiky prijímať rozhodnutia rýchlo, ale zároveň opatrne, keďže takéto rozhodnutia môžu mať následky na nasledujúce desaťročia.
„Srbsko nie je a ani nebude kameňom úrazu v tejto transakcii,“ uviedla ministerka a poukázala na to, že spoločnosti Gazprom Neft a MOL dostali krátku, 10-dňovú lehotu na dokončenie rokovaní o kúpe a predaji NIS-u, čo bude musieť v konečnom dôsledku schváliť americká administratíva.
Đedovićová-Handanovićová zdôraznila, že paralelne prebiehajú aj rozhovory Srbska so spoločnosťou MOL, ktorých cieľom je nájsť obojstranne prijateľné riešenia, pričom hodnotí, že tieto rozhovory dobre napredujú.
Na otázku, prečo bola zverejnená verejná výzva pre americké spoločnosti na vyjadrenie záujmu o účasť na výstavbe prečerpávacej vodnej elektrárne Đerdap 3, pripomenula, že Srbsko a USA majú od marca 2025 strategické partnerstvo v oblasti energetiky.
„Ide o jedinú dohodu o strategickej spolupráci, ktorú Srbsko a USA majú v nejakom sektore, a v rámci tejto dohody Pracovná skupina, zložená z predstaviteľov vlády Srbska, pripravila výzvu pre americké spoločnosti, aby vyjadrili záujem o účasť na výbere partnera pre tento projekt,“ vysvetlila ministerka.