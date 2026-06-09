Minister vnútra Ivica Dačić včera pricestoval na Slovensko. Navštívil komplex Slovakia Ring, kde v sprievode slovenského kolegu – ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka mal príležitosť vidieť prezentáciu vybavenia a vozidiel polície a hasičského a záchranného zboru, ako aj motocyklovej dráhy a sprievodných objektov areálu vrátane testovania vozidiel v terénnych podmienkach.
Dnes sa zase stretol so slovenským kolegom a pri tej príležitosti Dačić vyhlásil, že politické vzťahy našich krajín sú na mimoriadne vysokej úrovni, založené na výbornej spolupráci a pravidelnej komunikácii medzi prezidentom Srbska Aleksandrom Vučićom, prezidentom Slovenska Petrom Pellegrinim a predsedom vlády Robertom Ficom.
Vyjadril veľkú vďačnosť Slovenskej republike za jej principiálny postoj a rešpektovanie princípov medzinárodného práva a Rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN 1244, pokiaľ ide o najdôležitejšiu štátnu a národnú otázku Srbska, Kosovo a Metóchiu.
Dnes podpísali Dohodu medzi Ministerstvom vnútra Srbska a Ministerstvom vnútra Slovenska o spoločnom dohľade nad štátnou hranicou Srbska, ktorá má za cieľ poskytnúť podporu srbskej pohraničnej polícii pri posilňovaní kontroly hraníc, predchádzaní nelegálnym cezhraničným aktivitám a boji proti nelegálnej migrácii prostredníctvom spoločných policajných hliadok.
Zdroj: IG/ivica.dacic.rs