1290 – traja Kumáni pod hradom Chersig zavraždili uhorského kráľa Ladislava IV.
1376 – Václav IV. bol zvolený za rímskeho kráľa.
1793 – otvorili v Paríži prvú zoologickú záhradu na svete – Jardin des Plantes.
1819 – narodil sa francúzsky maliar, zakladateľ a hlavný predstaviteľ realizmu vo výtvarnom umení Gustave Courbet. Medzi jeho najznámejšie diela patria napríklad obrovské obrazy ako Pohreb v Ornanse, či Ateliér, alebo obrazy Dobrý deň, pán Courbet, Osievačky obilia alebo v tej dobe škandalózny Pôvod sveta.
1836 – zomrel francúzsky fyzik a matematik André Marie Ampére, ktorý položil základy teórie elektromagnetizmu.
1848 – narodil sa v Dolnej Mičinej pedagóg a matematik Ján Kmeť.
1868 – zavraždený bol knieža Mihalilo Obrenović. Na srbskom tróne bol v rokoch 1839 až 1842 a od roku 1860 až do svojej smrti.
1875 – zomrel srbský básnik Jovan Grčić Milenko, známy ako fruškohorský slávik. Do gymnázia chodil v Novom Sade, Segedíne a dnešnej Bratislave. Vo Viedni študoval medicínu, no pre chorobu prerušil štúdium a zomrel ako 29-ročný.
1905 – narodil sa v Suchej nad Parnou spisovateľ František Hečko, autor románov Červené víno a Drevená dedina.
1909 – britský parník Slavonia prvý použil signál SOS.
1921 – narodil sa v Grécku princ Philip, vojvoda z Edinburghu a manžel britskej kráľovnej Alžbety II.
2004 – zomrel americký hudobník, klavirista a skladateľ Ray Charles, nazývaný tiež otec soulu, ktorý v siedmich rokoch oslepol. Patril medzi formovateľov hudobného štýlu R&B.