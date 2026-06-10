Podpredseda Pokrajinskej vlády a pokrajinský tajomník pre vzdelávanie, predpisy, správu a národnostné menšiny – národnostné spoločenstvá Róbert Ótott včera slávnostne odovzdal zmluvy o pridelení finančných prostriedkov prijímateľom z územia Autonómnej pokrajiny Vojvodiny.
Na základe podpísanej zmluvy bolo Obci Báčsky Petrovec pridelených 290 640,00 dinárov. Finančné prostriedky sú určené na financovanie bežnej údržby Predškolskej ustanovizne Včielka v Kulpíne. Predmetom zmluvy je výmena podlahových krytín na schodisku, montáž zábradlia a držadiel na vstupnej rampe, ako aj oprava odkvapov na budove materskej školy.
Realizácia týchto prác zlepší bezpečnosť a životné podmienky detí a zamestnancov v ustanovizni, čím sa bude pokračovať v neustálych investíciách do vzdelávacej infraštruktúry na území Obce Báčsky Petrovec.
Zdroj: FB/Obec Báčsky Petrovec