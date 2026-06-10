Členovia Šachového klubu Kovačica súťažia vo Vojvodinskej lige – Banát juh a majú za sebou jarnú časť majstrovstiev. V priebehu mája a prvej polovice júna odohrali 5 kôl, v ktorých dosiahli štyri výhry a len jednu prehru. Prinieslo im to 12 bodov a momentálne sa nachádzajú na druhom mieste v tabuľke, kým vedúci ŠK Sándora Petőfiho zo Skorenovca má iba o jeden bod viac.
Jedinú prehru v tejto jarnej sezóne kovačickí šachisti mali v stretnutí so šachistami zo Skorenovca v 1. kole (dňa 10. mája), keď výsledok bol 3,5 : 2,5 v prospech súpera. V nasledujúcich štyroch kolách Kovačičania zaznamenali výhru za výhrou. V 2. kole (17. mája) boli lepší od ŠK Alibunar (vyhrali s výsledkom 4,5 : 1,5), v 3. kole (24. mája) zvíťazili nad ŠK Jabuka (s výsledkom 4,5 : 1,5), vo 4. kole (31. mája) si pripísali ďalšie víťazné body zo zápasu so ŠK Batu Ćosića z Opova (výsledok bol 3,5 : 2,5) a v 5. kole (7. júna) boli presvedčiví na hosťovaní v Pančeve, kde v stretnutí s členmi domáceho PAŠK vyhrali na všetkých šiestich tabuliach (0 : +6).
V jarnej časti majstrovstiev za ŠK Kovačica hrali Dragan Erski, Michal Farkaš, Zoran Borković, Mihajlo Cvejić, Pavel Kríž, Ján Bartoš, Milan Luketa, Žarko Vladić a Božidar Kračunov. Aktívnymi členmi klubu sú aj niekoľkí ďalší šachisti, ktorí nateraz fungujú ako náhradníci.
„Jarná časť majstrovstiev pre náš klub dopadla lepšie než sme očakávali. Ide o silnú konkurenciu, takže naším cieľom na začiatku sezóny bolo zabezpečiť si obstátie v lige. Avšak s ohľadom na dobré výsledky, ktoré sme dosiahli, teraz chceme zostať vo vrchu tabuľky, dostať sa do play-off a dokonca možno aj obsadiť prvé miesto,“ hovorí Ján Bartoš. Tento skúsený šachista poznamenáva, že všetky kluby v tejto lige majú dobrých hráčov, takže nemožno predpovedať ďalší vývin situácie.
V jesennej časti majstrovstiev členovia ŠK Kovačica odohrajú ešte štyri kolá, v ktorých sa stretnú s klubmi Unirea Ritiševo (6. septembra), Progresul Vlajkovac (13. septembra), Borac Starčevo (20. septembra) a Bora Kostić Vršac (26. septembra).
Šachový klub Kovačica má vo svojich radoch aj skupinu mladých hráčov, ktorí 21. júna v Novom Sade odohrajú prvé tri kolá v rámci tohtoročnej Juniorskej ligy Vojvodiny.