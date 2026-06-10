Spoločnosť NIS podala žiadosť o získanie novej osobitnej licencie Úradu pre kontrolu zahraničných aktív (Office of Foreign Assets Control – OFAC) Ministerstva financií USA, aby sa spoločnosti umožnilo nerušené vykonávanie prevádzkových aktivít aj po 16. júni, keď vyprší platnosť predchádzajúcej licencie vydanej v apríli.
Spoločnosť vo svojej žiadosti zdôrazňuje význam pravidelného fungovania NIS-u pre riadne zásobovanie domáceho trhu, najmä vzhľadom na situáciu na svetovom trhu s ropou, a poukazuje na pokročilé rokovania o zmene vlastníckej štruktúry NIS-u, pre ktoré OFAC už viackrát predĺžil platnosť licencie, uvádza sa vo vyhlásení spoločnosti NIS.