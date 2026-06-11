Minister poľnohospodárstva, lesníctva a vodného hospodárstva Dragan Glamočić sa včera stretol s predstaviteľmi Zväzu výrobcov rakije v Srbsku, aby spoločne prerokovali stratégiu na posilnenie pozície tohto národného nápoja na domácom i globálnom trhu. Tento sektor zaznamenal za posledných desať rokov obrovský pokrok, sprevádzaný neustálym rastom produkcie a exportu. Cieľom štátu je teraz tento trend udržať, zabezpečiť stabilné podnikateľské prostredie a garantovať špičkovú kvalitu, ktorou je srbská rakija vo svete známa.
Hlavným bodom diskusie bolo zabezpečenie férových podmienok na trhu a prísna kontrola kvality. Zväz výrobcov preto navrhol vytvorenie špeciálnej medzirezortnej pracovnej skupiny, ktorá sa zameria na ochranu geografického pôvodu, správne označovanie produktov a dôsledné uplatňovanie predpisov. Ministerstvo plánuje sektor podporiť aj finančne, a to formou investičných stimulov na výstavbu, modernizáciu a technické vybavenie výrobných kapacít. Tieto kroky majú pomôcť nielen veľkým, ale aj menším lokálnym výrobcom zvýšiť ich konkurencieschopnosť.
Veľká pozornosť sa bude venovať marketingu a medzinárodnej prezentácii. Ako kľúčové príležitosti pre globálnu propagáciu boli označené veľtrh Wine Vision by Open Balkan a špecializované programy v rámci svetovej výstavy Expo 2027 v Belehrade.