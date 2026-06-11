Predsedníčka Obce Báčsky Petrovec Viera Krstovská včera prijala Samuela Viciana, úspešného športovca a súťažiaceho v silových disciplínach, ktorý svojimi výnimočnými výsledkami získal uznanie na domácich i medzinárodných súťažiach.
Samuel Vician je držiteľom titulov majstra Európy a majstra sveta. Svoje úspechy dosahuje ako člen Klubu silových športov Stena, kde svojou vytrvalosťou, disciplínou a tvrdou prácou neustále posúva hranice svojich možností.
Počas prijatia predsedníčka Krstovská zablahoželala Samuelovi k vynikajúcim výsledkom a zdôraznila, že jeho úspechy sú hrdosťou nielen jeho klubu, ale aj celej Obce Báčsky Petrovec. Vyzdvihla význam športu a podpory mladých talentov, ktorí svojou usilovnosťou a odhodlaním dôstojne reprezentujú svoju obec.
Zdroj: FB/Obec Báčsky Petrovec