Záverečný koncert žiakov Základnej školy Teodora Tošu Andrejevića z Rumy – vysunutého oddelenia v Starej Pazove sa uskutoční dnes v aule divadelnej sály o 18.00 h. Žiaci sa obecenstvu predstavia viacerými bodmi a ukážu, čo sa za pomoci svojich profesorov naučili hrať na hudobných nástrojoch v tomto školskom roku.
Gymnázium Branka Radičevića v Starej Pazove dnes o 18.15 h na školskom dvore organizuje slávnostné udelenie diplomov. Na slávnosti vyhlásia aj nositeľov Vukovho diplomu a zverejnia mená žiaka generácie a športovca generácie. Maturantom školy, ich rodičom a priateľom tejto ustanovizne sa v programe prihovorí aj riaditeľka školy Ľudmila Rakočevićová.