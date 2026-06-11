V Kovačici dňa 9. júna usporiadali panelovú diskusiu na tému ženského podnikania, v rámci ktorej sa hovorilo o skúsenostiach, výzvach a perspektívach v tejto oblasti. Podujatie s názvom Silnejšia než si myslíš sa uskutočnilo v Galérii insitného umenia, prítomných účastníkov a obecenstvo privítal predseda Obce Kovačica Petar Višnjički a rozhovory viedla známa televízna moderátorka Sanja Marinkovićová.
V rámci programu bola predstavená činnosť Rozvojového fondu Vojvodiny, o ktorom hovoril riaditeľ Goran Savić. Poukázal na možnosti a výhody dlhoročných úverov, ktoré daný fond poskytuje s cieľom podporiť ženské podnikanie vo Vojvodine, a hovorilo sa aj o projekte internetovej predajne Moj market, v rámci ktorej podnikateľky majú možnosť prezentovať svoje výrobky.
V diskusii sa zúčastnili tri súkromné podnikateľky z Obce Kovačica Nataša Karkušová, Matilda Dimitrovićová a Marija Avramovová, ktoré hovorili o vlastných skúsenostiach a spôsoboch práce v oblastiach svojho podnikania.