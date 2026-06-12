1577 – narodil sa švajčiarsky jezuita, matematik, autor pravidiel na výpočet objemu rotačných telies a obsahu rotačných plôch Paul Guldin.
1776 – narodil sa nemecký anatóm a fyziológ, autor zavedenia pojmov biológia a morfológia Karl Friedrich Burdach.
1849 – maďarské vojská takmer zničili Nový Sad bombardovaním z kanónov, pri ktorom zhorelo okolo 2000 domov a po útoku zostalo v meste 6 000 ľudí z celkovo 20 000 obyvateľov. K útoku došlo po tom, čo rakúsky generál barón Josip Jelačić, neskorší chorvátsko-slavónsky bán, potláčajúci maďarskú revolúciu, vtiahol do Nového Sadu a zaútočil na Maďarov na Petrovaradínskej pevnosti.
1869 – vznikla česká firma Škoda Plzeň.
1929 – narodilo sa nemecké židovské dievča a obeť fašistického teroru Anna Franková, ktoré sa spolu so svojou rodinou skrývalo počas 2. svetovej vojny v holandskom Amsterdame, autorka známeho denníka, ktorý preložili do mnohých jazykov, zdramatizovali a dokonca aj sfilmovali.
1942 – nacistický vodca Adolf Hitler schválil program ovládnutia východnej Európy známy pod názvom plán Ost, ktorý vypracoval Heinrich Himmler.
1964 – súd v juhoafrickej Pretórii odsúdil vodcu Afrického národného kongresu Nelsona Mandelu na doživotie.
1991 – Boris Jeľcin bol zvolený za prezidenta Ruska.
1997 – zomrel druhý syn talianskeho fašistického diktátora Benita Mussoliniho Vittorio Mussolini, ktorý bol dôstojníkom letectva a šéfredaktorom časopisu Kino a hral dôležitú úlohu pri rozvoji filmov s fašistickou tematikou
1999 – medzinárodné mierové jednotky KFOR vstúpili do Kosova.
2003 – zomrel americký herec Gregory Peck, známy predstaviteľ westernových, ale aj iných ušľachtilých hrdinov či ochrancov práv.
2008 – Írsko v referende odmietlo Lisabonskú zmluvu, reformný program Európskej únie. Lisabonskú zmluvu Íri schválili v opakovanom referende 2. 10. 2009.
2018 – americký prezident Donald Trump a severokórejský vodca Kim Čong-un podpísali v Singapure na samite USA a Severnej Kórey dokument, v ktorom sa zaviazali pracovať na úplnej denuklearizácii Kórejského polostrova.