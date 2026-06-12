Prezident Srbska Aleksandar Vučić sa dnes stretol s ministrom zahraničných vecí Gréckej republiky Giorgosom Gerapetritisom. Hovorili o ďalšom posilňovaní vzťahov medzi Srbskom a Gréckom, európskej perspektíve regiónu, zachovaní mieru a stability na západnom Balkáne.
Osobitnú pozornosť venovali ďalšiemu rozvoju spolupráce v oblastiach energetiky, infraštruktúry, obchodu, investícií a prepojenia našich krajín, s presvedčením, že existuje veľký potenciál pre ešte silnejšie strategické partnerstvo medzi Srbskom a Gréckom.
Vučić opätovne vyjadril vďačnosť Grécku za jeho nepretržitú podporu európskej cesty Srbska a za pochopenie postojov našej krajiny v otázkach najvyššieho štátneho a národného významu.
„Dnešné stretnutie bolo pokračovaním dobrého a otvoreného dialógu, ktorý som mal s predsedom vlády Kyriakosom Mitsotakisom na samite v Tivte, a ďalším potvrdením skutočného priateľstva a tradične blízkych vzťahov medzi Srbskom a Gréckom,“ uviedol prezident.