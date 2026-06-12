Kysáč sa v dňoch 20. a 21. júna na 32. ročníku Medzinárodného detského folklórneho festivalu Zlatá brána stane centrom detského tradičného umenia. Organizátori pripravili bohatý dvojdňový program plný tanca, spevu, výstav a divadla. Festival privíta domáce kolektívy, ale aj hostí zo zahraničia.
Sobotný program plný umenia a divadla
Festivalový víkend odštartuje v sobotu 20. júna o 17.00 h v Predškolskej ustanovizni Lienka, kde prvým bodom programu bude otvorenie Druhej spoločnej detskej výstavy s názvom Tradície očami novej generácie. Svoje práce predstaví mladšia skupina Slnečnice domáceho Umeleckého spolku Michala Geržu. Program bude pokračovať o 18.00 h na zámku Zlatej brány na nádvorí ZŠ Ľudovíta Štúra. Divákom sa predstavia prví taneční hostia: Baletné štúdio Tropikana Motion z Rumenky a Detský folklórny súbor Jánošík z Fiľakova zo Slovenskej republiky.
Sobotný večer vyvrcholí na rovnakom mieste o 21.00 h. Návštevníci sa môžu tešiť na bábkové predstavenie Ostrov splnených prianí v predvedení členov Divadielka Galéria z Nového Mesta nad Váhom zo Slovenskej republiky.
Nedeľný galakoncert a vyhlásenie víťazov
Nedeľa 21. júna sa bude niesť v znamení hlavnej festivalovej súťaže. Všetky aktivity sa sústredia v areáli ZŠ Ľudovíta Štúra. Oficiálne otvorenie festivalu a veľký galakoncert sa začnú o 16.00 h. Po skončení galakoncertu odborná porota vyhlási víťazov tohto ročníka a odovzdá ceny najlepším detským kolektívom.
Zdroj: Kultúrne centrum Kysáč