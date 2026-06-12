Dopravná polícia Ministerstva vnútra dnes pri príležitosti začiatku školských prázdnin apelovala na všetkých účastníkov cestnej premávky, aby dodržiavali dopravné predpisy a prejavili zvýšenú mieru zodpovednosti, aby bola bezpečnosť detí na najvyššej úrovni.
Počas prázdnin sa očakáva zvýšená prítomnosť detí na uliciach, v parkoch, na športoviskách a na ďalších miestach, kde sa deti zhromažďujú. Vodiči preto musia byť mimoriadne opatrní, najmä na cestách v blízkosti priechodov pre chodcov a na miestach, kde sa deti najčastejšie pohybujú.
Rodičia by sa mali s deťmi rozprávať o pravidlách bezpečnej účasti v cestnej premávke a pripomínať im význam používania priechodov pre chodcov, nosenia ochranných pomôcok pri jazde na bicykli, ako aj nebezpečenstvá, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku nepozornosti v cestnej premávke.
Počas víkendu a v dňoch, ktoré predchádzali začiatku školských prázdnin minulý rok, zahynulo na cestách v Srbsku deväť osôb, čo predstavuje vážne varovanie a zaväzuje všetkých účastníkov cestnej premávky k zvýšenej opatrnosti a zodpovednému správaniu.