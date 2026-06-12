Milovníkov divadla čaká počas víkendu bohatý program, ktorý Ochotnícke divadlo Janka Čemana pomenovalo Divadelný víkend s Ľuboslavom Majerom. Na svoje si prídu dospelí diváci i najmenší návštevníci.
V sobotu o 20.30 hod. vystúpi divadelný súbor Daxner z Tisovca zo Slovenska s predstavením Ťažký život básnika. Satiricko-absurdná hra približuje svet umenia, medziľudských vzťahov a hľadania miesta človeka v dnešnej spoločnosti. Sleduje príbeh básnika, ktorý zápasí s nepochopením okolia, zložitou dobou i vlastnými vnútornými konfliktmi. Autorom predlohy je Peter Kubíni, réžie sa ujal Ľuboslav Majera. Vstupné na predstavenie je 300 dinárov.
V nedeľu o 19.00 hod. bude nasledovať repríza detského divadelného predstavenia Snehuľka zo skrine. Autorkou hry je Elena Hložanová, pričom réžiu podpísali Ľuboslav Majera a Olga Ćosićová. Organizátori pozývajú všetky deti a ich rodičov na stretnutie s obľúbenými rozprávkovými postavami. Vstup na predstavenie je voľný.