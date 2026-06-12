V rámci podujatia Dni slovenskej kultúry v belehradskej Galérii 73 včera otvorili výstavu s názvom Slovenské štetce, predstavujúcu kolekciu autoportrétov slovenských umelcov zo zbierky košického sochára Vojtecha Löfflera (1906 – 1990). Prítomných privítala riaditeľka Galérie 73 Mirela Pudarová, prihovoril sa aj riaditeľ Galérie Vojtecha Löfflera v Košiciach Ivan Baláž a výstavu oficiálne otvoril veľvyslanec Slovenskej republiky v Belehrade Michal Pavúk. Výstava potrvá do konca júna a realizuje sa v spolupráci Veľvyslanectva Slovenskej republiky, Múzea Vojtecha Löfflera a Galérie 73.
Autorom textu z katalógu je Radovan Kurilko, kustód a správca zbierkového fondu v Múzeu Vojtecha Löfflera v Košiciach. O autoroch vystavených prác sa v danom texte hovorí:
„Rozsahom komorná, no kvalitatívne reprezentatívna kolekcia uvádza v Belehrade autorov stredoeurópskeho významu (napr. E. Zmeták, J. Jakoby, Ľ. Čordák), ako aj výrazné mená slovenskej povojnovej generácie (L. Čemický, J. Nemčík, E. Spannerová, A. Eckerdt, J. Szabó). Vo výbere nechýbajú ani predstavitelia Košickej moderny a Krónovej školy (K. Bauer, J. Collinásy, Ľ. Feld) či výrazné osobnosti nastupujúcej generácie 70. a 80. rokov (J. Kornucik, D. Pončák, M. Čičvák, I. Ďurišin, Š. Roskoványi). Výber obsahuje aj jeho blízkych priateľov (A. Grossová, J. Hegyesy, Š. Filep), ako aj autoportrét samotného zberateľa – Vojtecha Löfflera.“
Podujatie Dni slovenskej kultúry je v tomto roku venované spomienke na slovenského maliara a pedagóga Cyrila Kutlíka (1869 – 1900), zakladateľa prvej maliarskej školy v Belehrade.