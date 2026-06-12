Na konci svojho stredoškolského vzdelávania a po úspešne zvládnutej záverečnej skúške ďalšia generácia maturantov na Gymnáziu Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci opúšťa túto školu. Dnes maturanti prišli do školy, aby si prevzali diplomy a rozlúčili sa so školou, v ktorej strávili štyri roky.
Ako je zvykom, v slávnostnej sieni pre nich zaznel kratší program v podaní žiakov gymnázia. Hudobné duo Lucia Beličková na flaute a Abigail Marta Elijášová na klavíri predviedlo hudobné číslo a básňou sa s maturantmi rozlúčila Ksenija Vujačićová.
Pred odovzdaním diplomov a odmien za dosiahnutý prospech vo vyučovaní na maturitnej skúške a na školských súťažiach maturantov v sieni privítala riaditeľka Daniela Marková.
„Naši milí maturanti, dnes sa s vami lúčime. Uzatvára sa jedna dôležitá kapitola vášho života a začína sa nová, neznáma, ale plná možností. Štyri roky ste tu rástli, učili sa, hľadali, spoznávali samých seba a svet okolo vás. A my sme pri tom mohli stáť, sledovať vás a byť súčasťou vášho príbehu,“ s hrdosťou uviedla riaditeľka a zablahoželala všetkým k ich osobnému úspechu na maturitnej a záverečnej skúške.
K maturitnej skúške pristúpilo úhrnne 40 maturantov zo 4. a a 4. c triedy. Všetci ju úspešne zložili, takže 40 žiakov opúšťa túto školu. Priemerná známka na maturitnej skúške je 4,42 na úrovni školy.
Tento deň patril všetkým maturantom, no ako býva zvykom, osobitné poďakovanie si zaslúžili tí, ktorí svojím nasadením, vytrvalosťou a aktívnou prácou vyčnievali – nielen v učebniach, ale aj mimo nich. Najúspešnejší sú a Vukov diplom získalo 9 maturantov: Abigail Marta Elijášová, Ines Kudronová, Lucia Macáková, Nina Mravíková, Tatiana Filipovićová, Isidora Šimoniová, Sára Štrbová, Aleks Cesnak a Filip Trabak.
„Každá generácia našich žiakov je jedinečná, no táto bola v mnohom výnimočná. Mala nezvyčajne veľký počet žiakov, ktorí svojou usilovnosťou, talentom, aktivitou i reprezentáciou školy výrazne prekračovali bežné očakávania. Vybrať spomedzi nich jediného nositeľa titulu Žiak generácie preto nebolo vôbec jednoduché. Som presvedčená, že mnohí z nich by si toto ocenenie zaslúžili. Rozhodovanie sa opiera o vopred stanovené kritériá a bodové hodnotenie, ktoré pomáha určiť držiteľa tohto ocenenia, no zároveň si uvedomujeme, že žiadny systém nedokáže úplne zachytiť všetky úspechy, osobnostné kvality a prínos každého jednotlivca. Výsledok preto nijako neznižuje hodnotu ostatných žiakov, ich úspechy, prácu ani prínos pre našu školu.
Napriek tomu však tradícia našej školy velí oceniť jedného žiaka titulom Žiak generácie. S veľkou radosťou a úctou preto oznamujem, že nositeľkou tohto prestížneho titulu za školský rok 2025/2026 sa stala Abigail Marta Elijášová. Toto ocenenie získava za svoje výnimočné výsledky, úspešnú reprezentáciu školy, aktívny prístup a osobnostné kvality, ktorými bola inšpiráciou pre svojich spolužiakov i pedagógov. Dnes chceme vyjadriť úctu celej tejto generácii, ktorá zanechá v histórii našej školy výraznú stopu. Každý z jej členov prispel svojím talentom, charakterom a odhodlaním k tomu, že na ňu budeme s hrdosťou spomínať,“ vyhlásila riaditeľka Marková.
Potom sa prejavili aj triedni profesori Ján Kopčok a Tatiana Juríková-Marčoková, ktorí maturantom odovzdali diplomy a ocenenia.
Na petrovskom gymnáziu končí aj druhá generácia maturantov odboru elektrotechnik informatických technológií, ktorí práve v tej chvíli skladali skúšky, ako aj odborná trieda kuchárov.