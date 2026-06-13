Dnes sa v Hložanoch bude konať 54. Folklórny festival Tancuj, tancuj…
Hložany dnes privítajú spevácke a folklórne skupiny z našich dedín a návštevníci sa môžu tešiť na bohatý program.
Sprievodné podujatia sa už začali, a to vo štvrtok 11. júna, keď bola otvorená výstava obrazov hložianskych výtvarných umelcov 33. Hložianska paleta v Dome kultúry.
V piatok 12. júna bola tiež v Dome kultúry otvorená výstava Spolku žien Slovenka v Hložanoch: Pestovanie a spracovanie konopí. Otvorená bola aj filatelistická výstava Holíč vo filatelii v miestnostiach MOMS Hložany.
Všetky výstavy budú dostupné pre verejnosť počas trvania festivalu.
Dnes napoludnie sa začne koncert speváckych skupín a ľudových orchestrov a zároveň v areáli amfiteátra bude otvorený aj Jarmok ľudovej tvorby.
O 16. hodine slávnostné defilé účastníkov festivalu prejde stredom dediny smerom k amfiteátru a o 17. hodine otvoria tohtoročný festival. S tancami sa začne o pol šiestej a skupiny budú rozdelené do dvoch koncertov, z ktorých druhý o 20. hodine bude v priamom prenose na RTV2.
Po revuálnej časti budú vyhlásené aj výsledky tohtoročného festivalu.
V nedeľu odznie galakoncert, ktorý pripravil domáci KOS Jednota v Hložanoch s Folklórnym súborom Kolečko zo Švajčiarska.