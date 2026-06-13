323 pred n. l. – zomrel Alexander Veľký, najväčší vojenský vodca starovekého sveta.
1839 – srbské knieža Miloš Obrenović abdikoval v prospech syna Mihaila a opustil Srbsko.
1876 – srbská učená spoločnosť za prvú ženu akademičku u Srbov zvolila maliarku Katarinu Ivanovićovú.
1878 – začal sa Berlínsky kongres, na ktorom určili nové hranice balkánskych štátov (revízia Sanstefanskej dohody) a Rakúsko-Uhorsko dostalo mandát na obsadenie Bosny a Hercegoviny, pričom Rumunsko, Srbsko a Čierna Hora sa stali nezávislými krajinami.
1923 – založená bola Belehradská filharmónia. Jej zakladateľ, prvý riaditeľ a šéfdirigent bol jeden z najvýznamnejších srbských skladateľov a dirigentov Stevan Hristić.
1917 – britskú metropolu Londýn bombardovali nemecké lietadlá typu Gotha – prvé diaľkové bombardéry v prvej svetovej vojne, pri bombardovaní zahynulo 162 osôb.
1956 – prvým víťazom novozaloženej súťaže o Európsky pohár sa stal španielsky futbalový klub Real Madrid, ktorý porazil Stade Reims 4 : 3.
1971 – Geraldine Brodickovej v austrálskom Sydney sa narodili historicky prvé devätorčatá, ale všetky zomreli.
2005 – americký spevák Michael Jackson bol zbavený všetkých obvinení zo sexuálneho zneužívania detí. Vznesenie obvinení však vážne narušilo spevákov kariérny imidž.
2007 – držiteľa Nobelovej ceny za mier Šimona Peresa zvolili v izraelskom parlamente za nového prezidenta Izraela.
2011 – novozélandské mesto Christchurch zasiahlo zemetrasenie s magnitúdou 5,5, ktoré bolo cítiť až v ďalekom Dunedine.