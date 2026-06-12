Minister poľnohospodárstva, lesníctva a vodohospodárstva Dragan Glamočić vydal príkaz poľnohospodárskym poradenským a odborným službám na vykonanie monitoringu malinových sadov na území Srbska s cieľom preveriť stav výroby a zlepšiť systém podpory pestovateľov.
Monitoring bude zahŕňať kontrolu existencie a stavu prihlásených sadov u používateľov dotácií, aby sa zistilo, či sú plochy, na ktoré boli získané nároky na podporu, skutočne osadené malinami. Zároveň má priniesť presnejší prehľad o zdravotnom stave sadov, ich udržateľnosti a produkčnom potenciáli tohto sektora.
Glamočić vysvetlil, že osobitná pozornosť bude venovaná väčším prihláseným plochám, sadom s viditeľným nesúladom oproti prihlásenému stavu a parcelám, pri ktorých existujú náznaky, že nie sú v aktívnej produkcii.
„Cieľom týchto aktivít nie je trestanie pestovateľov, ale zabezpečenie toho, aby prostriedky štátnej podpory smerovali k tým, ktorí skutočne produkujú, ako aj zhromaždenie údajov, ktoré umožnia vytváranie kvalitnejších opatrení pre sektor ovocinárstva v nasledujúcom období,“ povedal minister.
Ako ďalej uviedol, štát chce mať jasný a reálny obraz o situácii v teréne, pretože spoľahlivé údaje sú základom zodpovednej agrárnej politiky. Dodal, že cieľom je ochrana poľnohospodárov, ktorí pracujú a produkujú, zabezpečenie spravodlivejšieho rozdelenia podpôr a plánovanie budúcich opatrení podpory na základe skutočného stavu v teréne.