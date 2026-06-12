Záverečný koncert žiakov Základnej hudobnej školy Teodora Tošu Andrejevića z Rumy – vysunutého oddelenia v Starej Pazove sa uskutočnil včera večer v aule divadelnej sály. Na koncerte žiaci vystúpili s programom, ktorý bol vyvrcholením ich celoročnej práce pod vedením svojich profesorov. Koncert bol prezentáciou ich pokroku, rozvoja talentu a oslavy hudby pre rodičov a verejnosť. Žiaci predviedli skladby samostatne na svojich hudobných nástrojoch a predstavili sa aj v komornej hre, keď vystúpili menšie zoskupenia, ako sú duetá, triá či kvintetá.
Program pozostával z 24 bodov a v úvodnej časti vystúpil zbor so zmesou piesní s ľudovými motívmi. Podľa slov Any Zorićovej, profesorky huslí, bol tento školský rok veľmi úspešný. Pozoruhodné úspechy žiaci dosiahli vo všetkých triedach profesorov školy na mnohých súťažiach a ukázali veľký pokrok v hre na nástrojoch. Viacerí žiaci ukončili základné hudobné vzdelávanie a zapísali sa do stredných hudobných škôl.
Významné úspechy na súťažiach dosiahli aj Oliver Baláž, žiak prvého ročníka hry na klavíri (1. cena na Festivale Isidora Bajića v Novom Sade), komorný súbor – trio: Đurađ Ivović, šiesty ročník huslí, Ivan Pap, piaty ročník huslí, a Maša Tripkovićová, štvrtý ročník klavíra, obsadili na medzinárodnej súťaži Zlatne stepenice vo Valjeve prvé miesto. Výnimočný úspech dosiahli aj flautistky Staša Očovajová, Hana Domoniová a Sára Domoniová.
V školskom roku 2025 – 2026 bolo vo vysunutom oddelení v Starej Pazove zapísaných takmer 100 nádejných hudobníkov a, ako nám povedala Ana Zorićová, po prijímacích skúškach, vzhľadom na veľký záujem, približne o desať dní zverejnia aj poradovník žiakov na nadchádzajúci školský rok.