Slávnostné odovzdanie diplomov maturantom Gymnázia Branka Radičevića v Starej Pazove sa uskutočnilo včera večer. Pre nepriaznivé poveternostné podmienky sa slávnosť nekonala na školskom dvore, ale vo veľkej obecnej zasadačke. Maturantom udelili diplomy, ocenenia a pochvaly. Tohto krásneho podujatia sa zúčastnilo veľké množstvo rodičov, priateľov ustanovizne, zamestnancov a žiakov školy. Do ďalšej etapy života vyprevadili ešte jednu úspešnú generáciu ročníka 2007.
Slávnosť sa začala štátnou hymnou, ktorú zaspieval školský chór. Prítomným sa potom prihovorila riaditeľka Gymnázia Branka Radičevića Ľudmila Rakočevićová, ktorá maturantom zaželala mnoho šťastia a úspechov v ďalšom živote a vzdelávaní.
Úhrnne 100 žiakov ukončilo štvrtý ročník gymnázia, z ktorých šiesti sú nositeľmi Vukovho diplomu: Dunja Damjanovićová, Tara Dobrodolcová, Nevena Markovićová, Nemanja Dimitrijević, Radmila Simeunovićová a Ivan Demeter, ktorý sa stal aj žiakom generácie. Podľa slov riaditeľky ide o zlatú generáciu žiakov, nielen pre úspechy, ktoré dosahovali počas gymnázia, ale aj pre vzorné správanie na hodinách a veľký záujem o mimoškolské aktivity.
„Podľa mojej mienky je to generácia silných jednotlivcov, kde sme mali vynikajúcich znalcov prírodných vied, športovcov, volejbalistky, džudistky, vynikajúcich žiakov v oblasti umenia a literatúry. Čoskoro uzrie svetlo sveta aj ich zborník prác. Bola to pravá generácia, ktorá prislúcha gymnáziu všeobecného odboru, akou je naše. Záujmy žiakov boli veľmi rozmanité: od umeleckých po vedecké, od jazykovo-lingvistických po športové,“ zdôraznila riaditeľka školy.
Štvrtý ročník s výborným prospechom ukončilo 43 žiakov. Pre túto generáciu je príznačná aj práca s mladšími a staršími osobami, tiež humanitárna činnosť.
Ivan Demeter bol žiakom generácie aj v ZŠ hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove, teda tento titul teraz iba zdvojnásobnil. Ako žiak pazovského gymnázia získal prestížne uznania na početných súťažiach, najmä z matematiky, fyziky a informatiky, a stal sa najlepším medzi najlepšími na rôznych úrovniach súťaží. Vysokú školu – odbor fyzika plánuje zapísať v Bratislave na Slovensku.
Katarina Gagićová získala titul športovkyne generácie. Zo Somboru sa do pazovského gymnázia pred štyrmi rokmi zapísala pre svoj obľúbený šport – volejbal. S tímom školy aj tohto roku získali titul majsteriek Srbska a bola členkou tímu aj v čase, keď obsadili titul majsteriek sveta. Toto ocenenie jej, ako povedala, prináša česť za doterajšie úspechy, veľkú motiváciu do budúcnosti a túžbu po ďalšom úsilí a práci. Katarína je hráčkou ŽVK Jednota Stará Pazova, ktorému sa chce popri štúdiu na súkromnej fakulte v Belehrade ešte viac venovať.
Na slávnosti uznania a diplomy okrem riaditeľky Rakočevićovej udeľovali aj ich triedne profesorky: Vanja Havrilová, Tamara Kovačevićová, Daniela Đurićová a Jasna Opačićová.