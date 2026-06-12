Spoločný tím Inštitútu pre kardiovaskulárne choroby Dedinje a Inštitútu pre zdravotnú starostlivosť o matku a dieťa Dr. Vukana Čupića úspešne implantoval mechanickú podporu cirkulácie 13-ročnému pacientovi zo Sarajeva. Lekári zdôrazňujú, že ide o mimoriadne zložitý zákrok, ktorý predstavuje most k transplantácii srdca a zároveň nový pokrok domácej pediatrickej kardiochirurgie.
Ako sa uvádza na portáli RTS, trinásťročný chlapec, ktorému bolo pre ťažké ochorenie srdca implantované umelé srdce, sa dobre zotavuje a lekári uvádzajú, že týmto zákrokom sa mu predĺžil život a získal šancu dočkať sa potrebnej transplantácie srdca.
Podľa kardiochirurga Dr. Sašu Borovića vykonávajú takýto typ procedúr len zriedkavé centrá na svete.
„Úspešne sme implantovali umelé srdce dieťaťu vo veku 13 rokov. Málo centier na svete to robí. Odvážili sme sa posunúť hranice medicíny v tejto inštitúcii a vďaka spoločnej práci a skúsenostiam sa nám to podarilo,“ povedal Borović.
Zdôraznil, že vzhľadom na vek pacienta ide o jeden z najzriedkavejších výkonov tohto typu.
„Podľa veľkosti dieťaťa ide o tretí takýto prípad na svete. Dvaja menší pacienti boli operovaní v Spojených štátoch amerických vo špičkových centrách a tretí bol teraz vykonaný v Srbsku,“ uviedol Borović.