V sídle Demokratického zväzu Slovákov v Rumunsku (DZSR) a Kultúrnej a vedeckej spoločnosti Ivana Krasku (KVSIK) v Nadlaku sa včera konalo slávnostné odovzdávanie prestížneho ocenenia Cena Pro Cultura Slovaca 2026. Toto ocenenie je každoročným vyjadrením hlbokej úcty a uznania osobnostiam a inštitúciám, ktoré svojou celoživotnou prácou, tvorbou a obetavosťou chránia, rozvíjajú a propagujú kultúrne dedičstvo dolnozemských Slovákov žijúcich v Rumunsku, Srbsku, Maďarsku, Chorvátsku, ako aj na Slovensku.
Slávnostný ceremoniál, ktorý moderovala Bianca Unc, sa začal tradičnou zvučkou, počas ktorej do prezídia slávnostne zasadli: František Zelman, Ľudmila Šomráková, Anna Speváková, Bianca Unc, Dušanka Petráková a Pavel Hlásnik.
Úvodného slova sa ujala moderátorka podujatia, ktorá prítomným priblížila samotnú ideu a zmysel Ceny Pro Cultura Slovaca. Následne odovzdala slovo Pavlovi Hlásnikovi, podpredsedovi Svetového združenia Slovákov v zahraničí pre Dolnú zem a prvému podpredsedovi DZSR v Rumunsku, ktorý oficiálne privítal ctených laureátov, členov poroty, kolegov a hostí.
V oficiálnych príhovoroch a pozdravoch bola vyzdvihnutá dôležitosť kultúrnej diplomacie a prepojenia jednotlivých dolnozemských komunít. Podujatie svojou prítomnosťou poctili: Dušanka Petráková, predsedníčka NRSNM, Juraj Červenák, predseda MSS, Jarmila Pálenkášová, podpredsedníčka MSS, Anna Speváková, riaditeľka ÚKVS, Ľudmila Šomráková, predsedníčka Kultúrnej a vedeckej spoločnosti Ivana Krasku, predstavitelia Slovenskej evanjelickej luteránskej cirkvi Juraj Dušan Vanko a Ľudovít Bobčok, primátor mesta Nadlak Mircea Onea, prednosta Mestského úradu v Nadlaku Alexander Gros, František Zelman, radca Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku, Michal Lásik, čestný predseda Čabianskej organizácie Slovákov, Mária Katarína Hrkľová, predsedníčka Občianskeho združenia Dotyk ľudskosti, Anna Séčová Pintírová, riaditeľka MVS, Edita Pečeňová, koordinátorka spoločných dolnozemských projektov pre Maďarsko, Pavel Babka, majiteľ Galérie Babka, Miroslav-Juraj Béla, predseda SKUS Pivnica, a Dušan Šomrák, riaditeľ Lýcea Jozefa Gregora Tajovského v Nadlaku.
Odborná porota pracovala pod vedením Anny Spevákovej. Ďalšími členmi poroty boli Pavel Hlásnik, Alžbeta Hollerová Račková, Boris Michalík, Dušanka Petráková, Ľudmila Šomráková a František Zelman. Porota na svojom pracovnom zasadnutí, ktoré sa konalo 19. marca 2026 v Nadlaku, rozhodla o laureátoch na tento rok.
Pamätný list Pro Cultura Slovaca v roku 2026 získali:
- Štefan Emilian Fraňo (Rumunsko): za mimoriadny prínos v oblasti ľudovej kultúry, audiovizuálnej tvorby a za šírenie dobrého mena slovenského dolnozemského umenia a kultúry doma i v zahraničí. Zdôvodnenie nominácie prečítala Ľudmila Šomráková.
- Galéria Babka (Kovačica, Srbsko): za dlhodobú podporu slovenského dolnozemského umenia a kultúry, ako aj za ich excelentnú medzinárodnú prezentáciu a propagáciu. Zdôvodnenie prečítala predsedníčka poroty Anna Speváková. Za galériu prevzal ocenenie jej zakladateľ a majiteľ Pavel Babka.
Ceny Pro Cultura Slovaca v roku 2026 získali:
- Andrej Borošovič (Rumunsko): za prínos v oblasti audiovizuálnej tvorby a za dlhodobú podporu slovenského dolnozemského umenia a kultúry. Laudácio predniesol Pavel Hlásnik.
- Michal Hronec (Slovensko): za prínos v oblasti ľudovej kultúry, jej dlhodobú podporu, propagáciu a najmä za svoju významnú vedecko-výskumnú činnosť zameranú na kultúru dolnozemských Slovákov. Laudácio predniesla Renáta Gombárová.
- Slovenský kultúrno-umelecký spolok Pivnica (Srbsko): za organizáciu tohtoročného jubilujúceho Stretnutia v pivnickom poli, rozvoj ľudovej kultúry, hudobného umenia, realizáciu kľúčových kultúrnych podujatí a šírenie dobrého mena dolnozemských Slovákov. Vyzvanie na zostavenie a prednesenie laudácia patrilo Anne Séčovej-Pintírovej a cenu prevzal Miroslav-Juraj Béla, predseda SKUS Pivnica.
V záverečnej časti programu sa prihovorili aj Dušanka Petráková, Juraj Červenák, Michal Lásik a Mária Katarína Hrkľová.
Slávnostný tón podujatia podčiarkli vybrané kultúrne vložky. V prvej časti programu sa predstavila Dychová hudba Nadlačanka, konkrétne jej mladí členovia v zložení Beniamín Harazín, Vladimír Jakuliak a Lukáš Juráš. V druhej polovici programu to bol sólový umelecký bod v podaní Andrey Ireny Fábriovej.