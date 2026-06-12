Minister pre ľudské a menšinové práva a sociálny dialóg vo vláde Srbska Demo Beriša včera vyhlásil, že rodová rovnosť nie je len otázkou verejných politík, ale jedným zo základných princípov modernej spoločnosti a predpokladom pre plné uplatňovanie ľudských práv, trvalo udržateľného rozvoja a rovnakých príležitostí pre všetkých občanov.
Beriša sa prihovoril účastníkom verejného vypočutia o Návrhu zmien a doplnkov Stratégie rodovej rovnosti na obdobie rokov 2021 – 2030 a Návrhu akčného plánu na roky 2026 a 2027 na implementáciu tejto stratégie, ktoré ministerstvo zorganizovalo včera, v Národný deň rodovej rovnosti.
Minister uviedol, že zlepšenie mechanizmov na dosiahnutie rodovej rovnosti je dôležitým krokom pri budovaní spoločnosti založenej na rešpektovaní ľudských práv, nediskriminácii a sociálnom začleňovaní. Ministerstvo pre ľudské a menšinové práva a sociálny dialóg sa podľa neho osobitne angažuje v tom, aby proces tvorby a zlepšovania verejných politík bol transparentný, inkluzívny a založený na dialógu. Podľa neho je preto dôležité, aby sme prostredníctvom verejných vypočutí počuli rôzne názory, návrhy a skúsenosti všetkých zainteresovaných strán, pretože takýto prístup umožňuje, aby verejné politiky boli realistické, aplikovateľné a zamerané na potreby občanov.
V úvodnej časti stretnutia vystúpili aj zástupcovia medzinárodných partnerov, ktorí poskytujú podporu procesu presadzovania rodovej rovnosti v Srbsku Jelena Sekulićová-Nedeljkovićová z Agentúry OSN pre rodovú rovnosť a posilnenie postavenia žien (UN Women), Nino Gogoladze z misie OBSE v Srbsku, ako aj riaditeľka GIZ Srbsko Sabine Olthof.
Navrhované dokumenty verejnej politiky predstavili aj štátna tajomníčka Ministerstva pre ľudské a menšinové práva a sociálny dialóg Livija Pavićevićová a vedúca Skupiny pre presadzovanie rodovej rovnosti Biljana Stojkovićová.
Počas diskusie mali účastníci možnosť predložiť svoje návrhy a pripomienky. Verejné vypočutie sa konalo v rámci verejnej diskusie o spomínaných dokumentoch, ktorá potrvá do 17. júna.
Zdroj: srbija.gov.rs