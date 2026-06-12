V Dome kultúry 3. októbra v Kovačici včera odovzdali 100 autosedačiek pre deti. O podporu sa mohli uchádzať rodičia z územia Obce Kovačica, ktorí vlastnia automobily registrované na svoje meno a ktorým sa dieťa narodilo v období od 1. októbra 2024 do 1. januára 2025.
Pred samotným odovzdaním autosedačiek si rodičia vypočuli odbornú prednášku o dôležitosti správneho a pravidelného používania detských autosedačiek. Prednášku viedol Filip Živković z Rady pre bezpečnosť cestnej premávky.
Cieľom akcie bolo zvýšiť bezpečnosť najmladších účastníkov cestnej premávky a podporiť rodiny s malými deťmi.