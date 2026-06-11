Pokrajinský tajomník pre šport a mládež Dane Basta dnes v Pokrajinskej vláde odovzdal zmluvy o štipendovaní perspektívnych a talentovaných športovcov vo veku od 14 do 20 rokov, ako aj trénerov, v rámci programu Športové talenty Vojvodiny.
Pri blahoželaní príjemcom štipendií rezortný tajomník zdôraznil význam kontinuálnej podpory mladých talentov a pripomenul, že sekretariát už 15 rokov realizuje tento program, prostredníctvom ktorého systematicky podporuje mladých a perspektívnych športovcov, ako aj odborné zdokonaľovanie trénerov.
„Pokrajinská vláda v tomto roku vyčlenila na štipendovanie 85 mladých športovcov 24 miliónov dinárov, zatiaľ čo na zdokonaľovanie 24 trénerov bolo vyčlenených 7,7 milióna dinárov. Doteraz bolo prostredníctvom tohto programu v našej pokrajine štipendovaných celkovo 1 108 športovcov. Medzi bývalými štipendistami sú dnes vrcholoví športovci, držitelia medailí z európskych a svetových súťaží, ako aj účastníci olympijských hier,“ povedal Basta.
Medzi štipendistami sú aj stolnotenisti Maja Vaňová z Padiny a Dávid Čapanda zo Selenče.
„Toto štipendium má byť iba podnetom pre vaše ďalšie zdokonaľovanie. Očakávame od vás, že na športových kolbištiach dôstojne nadviažete na našich vrcholových športovcov,“ odkázal rezortný tajomník príjemcom štipendií, ktorí popri svojom talente vynakladajú veľké úsilie a vytrvalosť, aby dosiahli výnimočné výsledky a v budúcnosti dôstojne reprezentovali svoj klub, mesto a štát.
Basta osobitne zagratuloval aj rodičom a trénerom a zdôraznil, že ich podpora a oddanosť sú kľúčové pre úspech mladých športovcov.