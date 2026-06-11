V sobotu 13. júna v priestore pod holým nebom pri Loveckom dome v Padine odznie koncert dvoch mladých rockových skupín: Crimson Vulture z Padiny a EHO z Debeljače.
Toto hudobné podujatie s názvom Valley Echo Rock Party sa začne o 21. hodine.
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V sobotu 13. júna v priestore pod holým nebom pri Loveckom dome v Padine odznie koncert dvoch mladých rockových skupín: Crimson Vulture z Padiny a EHO z Debeljače.
Toto hudobné podujatie s názvom Valley Echo Rock Party sa začne o 21. hodine.
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