Divadlo VHV Petrovec na nasledujúci víkend privíta svojich kamarátov z Tisovca zo Slovenskej republiky – Divadelný súbor Daxner, ktorý vystúpi s predstavením Ťažký život básnika v réžii Ľuboslava Majeru.
V Petrovci sa Tisovčania predstavia v piatok 12. júna o 20.00 h. Vstupné je 400 dinárov. O deň neskôr by mali hosťovať aj v Pivnici.
O predstavení sa uvádza, že hra Ťažký život básnika je satirická komédia o Svätozárovi Blatníkovi, prezývanom Pébečkár, ktorý je úradníkom v malom vydavateľstve a sníva o tom, že raz napíše veľké literárne dielo. Keďže mu to nejde, privoláva múzu, ktorá mu má pomôcť s písaním. Tá mu pošle na pomoc ducha básní. Spolu však vytvárajú viac zmätku ako inšpirácie. Hra zároveň sleduje zamotané vzťahy na pracovisku. Pébečkár je tajne zamilovaný do kolegyne Betky, ktorá ho využíva a zároveň má pomer s bohatým šéfom aj s mladším kolegom Oliverom. Do deja sa zamotávajú aj finančné machinácie šéfa, ktoré sa snaží Oliver odhaliť, pričom sám nie je bez viny. Napokon sa intrigy, láska a podrazy prepletajú do veľkého rozuzlenia, kde zo situácie vyťažia najviac postavy, od ktorých by to nik nečakal. Dej strieda komediálne dialógy s duchom, múzou, absurdné básnické pokusy hlavného hrdinu a intrigy medzi postavami.