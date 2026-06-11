Správa dopravnej polície Ministerstva vnútra vlády Srbska dnes apelovala na všetkých účastníkov cestnej premávky, aby prejavili zvýšenú opatrnosť a zodpovednosť, a to z dôvodu ohláseného zhoršenia poveternostných podmienok, ktoré sa očakáva vo väčšine častí krajiny popoludní a večer.
Podľa meteorologických predpovedí sa očakávajú ďalšie silné zrážky sprevádzané zosilneným vetrom, čo môže viesť k zníženej viditeľnosti, predĺženiu brzdnej dráhy, zadržiavaniu vody na vozovke a sťaženej plynulosti premávky.
„Apelujeme na vodičov, aby prispôsobili rýchlosť jazdy stavu vozovky, zvýšili odstup medzi vozidlami, vyhýbali sa riskantnému predbiehaniu a včas si naplánovali svoje cesty. Vyzývame tiež chodcov a cyklistov, aby boli zvýšene opatrní a svojím zodpovedným správaním prispeli k bezpečnej premávke. Rešpektovaním dopravných predpisov a prispôsobovaním sa podmienkam na cestách môžeme spoločne prispieť k udržaniu priaznivého stavu bezpečnosti cestnej premávky a predchádzaniu dopravným nehodám,“ uvádza sa vo vyhlásení.
Zdroj: srbija.gov.rs